Pokémon GO celebra l'espansione del Gioco di Carte Collezionabili con eventi a tema

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon avrà presto un'espansione dedicata a Pokémon GO, e per celebrare questa occasione anche lo stesso gioco mobile ospiterà una serie di eventi a tema, ispirati alla collaborazione speciale tra i due titoli.

Gli eventi a tema in questione si terranno dal 16 al 30 giugno 2022 e prevederanno quanto segue:

Gli Allenatori avranno l'opportunità di catturare un Pikachu con un cappello del GCC Pokémon nell'app Pokémon GO. Questo Pikachu potrà essere trovato anche nelle buste dell'espansione Pokémon GO

Mewtwo apparirà nei raid di livello cinque nell'app Pokémon GO e Mewtwo-V sarà presente nell'espansione Pokémon GO e comparirà in un'illustrazione speciale ispirata ai raid

Wimpod e Golisopod faranno il loro debutto nell'app Pokémon GO ed entrambi figureranno anche nell'espansione

Inoltre, i prodotti Pokémon GO del GCC Pokémon conterranno codici promozionali con cui poter riscattare vari oggetti avatar all'interno dell'app, come un set di cappello e maglietta abbinati al cappello di Pikachu a tema GCC Pokémon. I codici promozionali saranno validi dal 17 luglio 2022 al 31 luglio 2024 e potranno essere riscattati a questo indirizzo sul sito Niantic.

Gli Allenatori potranno anche collezionare e giocare con carte che raffigurano gli amatissimi Bulbasaur, Charmander e Squirtle, oltre alle loro evoluzioni, presenti nell'espansione in arrivo. Così come nel mondo di Pokémon GO è possibile incontrare le versioni cromatiche di Venusaur, Charizard e Blastoise, gli stessi appariranno come Pokémon Lucenti anche nel GCC Pokémon con attacchi e abilità devastanti.

Disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati nel mondo a partire dal 1° luglio 2022, l'espansione Pokémon GO presenta carte con illustrazioni fotorealistiche e scenari di gioco unici ispirati al celebre gioco per dispositivi mobili.