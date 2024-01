Jukai Studio chiude: il team di Stray Souls cita anche il cyberbullismo come causa

"Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per portare il progetto a completamento nella forma migliore possibile", ha scritto il team, che tuttavia denuncia anche una serie di comportamenti scorretti contro gli sviluppatori e i membri del publisher.

Non solo problemi economici

Stray Souls ha un'atmosfera interessante

"Sia noi che lo staff addetto al publishing, oltre anche ad altri sviluppatori e i nostri cari siamo stati costantemente attaccati da vessatori che ci hanno minacciato, così come anche alcuni membri della community sono stati tormentati da messaggi e email insistenti", si legge nella comunicazione.

"Capiamo che non vogliate continuare a supportarci attivamente per le ragioni menzionate", hanno riferito gli sviluppatori, i quali hanno inoltre aggiunto che la questione si trova ora nelle mani degli avvocati e che non può dunque essere trattata più nel dettaglio.

In ogni caso, Stray Souls continuerà ad essere supportato, almeno per quanto riguarda le funzionalità di base e gli aggiornamenti di sicurezza, nonostante la chiusura ufficiale del team Jukai Studio. A quanto pare, non ci sono stati licenziamenti con la chiusura, considerando che tutti i membri fondatori hanno deciso di seguire strade diverse e continueranno ad operare separatamente e, evidentemente, non c'erano dipendenti.

Stray Souls era stato lanciato lo scorso ottobre, si tratta di un survival horror con impostazione piuttosto classica, dotata di un'interessante atmosfera.