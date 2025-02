Una specie di "kindle" per giocare: ecco Ink Console, la console portatile con schermo E Ink

Dana Puch, sviluppatore noto per i suoi giochi fisici per Game Boy sotto l'etichetta Greenboy Games, ha annunciato Ink Console, una console portatile con schermo E Ink pensata per le avventure testuali.

Ink Console è progettata per giochi come Zork, in cui l'interazione avviene principalmente tramite la lettura di testo e la scelta di opzioni.