TCL Studios ha pubblicato un cortometraggio creato con l'IA: Next Stop Paris rappresenta il futuro del cinema?

TCL Studios ha infine pubblicato Next Stop Paris, un cortometraggio costruito interamente con l'IA o quasi, che dovrebbe dare il via a un filone di contenuti costruiti attraverso questa tecnologia da distribuire attraverso la piattaforma streaming TCLtv+, integrata in tutti i TV della compagnia.

Annunciato l'anno scorso, Next Stop Paris è un film breve, da circa 12 minuti, che racconta una storia d'amore tra due giovani che si incontrano su un treno in direzione Parigi, e poi visitano la capitale francese approfondendo la loro conoscenza con risvolti romantici.

Il video non sembra avere particolare valore dal punto di vista narrativo, anche se può rientrare perfettamente nell'ambito delle "rom-com", ovvero le commedie ad ambientazione romantica, anche se in questo caso in versione particolarmente compressa visto lo svolgimento rapido, ma è interessante sul fronte tecnologico.