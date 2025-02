I miglioramenti di Days Gone Remastered non sembrano così evidenti, stando al confronto delle immagini fra la versione originale per PS4 del titolo di Bend Studio e l'edizione rimasterizzata per PS5 appena annunciata da Sony.

A stimolare il paragone è stata probabilmente l'amarezza per l'ennesima assenza di Bloodborne nell'ultimo State of Play, ma è chiaro che le argomentazioni sono piuttosto concrete e del tutto simili a quelle sollevate ai tempi dell'annuncio della remaster di The Last of Us Parte 2.

Quando infatti viene realizzata la rimasterizzazione di un gioco recente, per di più già aggiornato su PS5 per raggiungere i 60 fps a una risoluzione di 4K dinamica, è evidente che trovare le differenze diventa arduo e in questo caso bisogna davvero scendere nei dettagli.

Un video che confronta il trailer di Days Gone Remastered con la versione PC del gioco, già disponibile da tempo, completa l'opera mettendo in evidenza definizione, effettistica e prestazioni alla pari con quanto mostrato su PS5 Pro.