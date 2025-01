Kingdom Come: Deliverance 2 si mostra in un peculiare trailer sulla vita di Henry, "ragazzo del XV secolo"

Warhorse Studios e Plaion hanno pubblicato oggi un nuovo trailer in computer grafica per Kingdom Come: Deliverance 2 che si presenta molto particolare, in quanto mostra in maniera condensata varie caratteristiche della vita di Henry, un "autentico ragazzo del XV secolo".

Realizzato in collaborazione con lo studio di animazione Platige, il video ha l'intenzione di mettere in scena un concentrato della vita di Henry tra baldoria, liaison e battaglie terrificanti, mostrando in breve i diversi aspetti della Boemia del XV secolo che ci troveremo ad esplorare all'interno del gioco, il tutto accompagnato da una versione modificata di un noto brano rock degli anni 70.

Un ritratto di Henry che "vive la sua vita al massimo", in una bizzarra miscela di umorismo, romanticismo, ironia e cinismo che punta a mostrare in un colpo solo le diverse facce della vita del protagonista.