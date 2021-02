Kingdom Hearts: Union X e Dark Road chiudono, Square Enix spegne i server

Kingdom Hearts: Union X e Kingdom Hearts: Dark Road chiuderanno a breve, come annunciato da Square Enix in via ufficiale nelle ore scorse, con la chiusura dei server che avverrà il 31 maggio 2021 e la storia che giungerà dunque al termine entro tale data.

Tetsuya Nomura, director della serie, ha spiegato la questione con un messaggio ufficiale affidato a Twitter, nel quale vengono illustrati a grandi linee i prossimi passi previsti per Kingdom Hearts: Union X e Kingdom Hearts: Dark Road, partendo ovviamente dai ringraziamenti a tutti i giocatori che hanno preso parte ai titoli mobile nel corso degli ultimi 5 anni e oltre.

"Come precedentemente annunciato, il capitolo finale di Kingdom Hearts: Union X è stato scritto e la storia arriverà a una conclusione. La storia di Dark Road proseguirà ancora un po' più a lungo e potrà poi essere seguita anche in una versione offline dell'app, in modo da non avere una scadenza e poterla dunque concludere con calma", si legge nel messaggio.

Nel mese di aprile 2021 verrà messo online l'ultimo capitolo di Kingdom Hearts: Union X, mentre la storia di Dark Road proseguirà per un po' anche in versione offline. La chiusura dei server è prevista entro il 31 maggio 2021, ma in seguito entrambe le app verranno aggiornate in modo da poter essere fruite offline, principalmente per poter leggere e assistere al prosieguo della storia. La vendita dei jewels viene chiusa da oggi in previsione della chiusura dei server, dunque si concludono tutte le possibili micro-transazioni.

Kingdom Hearts: Union X e Kingdom Hearts: Dark Road diventeranno dunque due app gratuite e disponibili anche offline a partire da maggio, in modo da poter comunque mantenere questi frammenti di storia a disposizione di tutti coloro che siano interessati anche solo alla parte narrativa dei due capitoli in questione.

Nel frattempo, l'intera serie è giunta su PC in esclusiva sull'Epic Games Store, mentre la storia è andata avanti su altri frangenti anche attraverso il recente Kingdom Hearts: Melody of Memory.