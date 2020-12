Kojima Productions: il prossimo gioco sarà ambientato in epoca moderna e avrà i mech

Dagli annunci di lavoro pubblicati direttamente dal sito di Kojima Productions scopriamo qualche dettaglio sul prossimo gioco dello studio nipponico. Ancora non sappiamo se si tratterà di un Death Stranding 2 o di un progetto inedito, ma sembra proprio che la nuova creatura del vulcanico game designer giapponese sarà ambientata in epoca moderna e avrà, ovviamente, i mech.

Il gioco non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma Kojima ha svelato pubblicamente di aver iniziato un nuovo progetto. Per questo motivo il suo studio è molto attivo in queste ore e sta cercando nuove figure professionali per irrobustire lo staff.

Tra queste ci sono programmatori, designer, produttori e manager. Nella descrizione delle mansioni di queste persone, scopriamo alcuni dettagli sul prossimo progetto. Le persone ricercate devono essere in grado di produrre animazioni per un gran numero di cose, oltre alle persone, come veicoli, mech e mostri.

Nel gioco ci saranno anche armi da fuoco e gadget, due elementi che fanno pensare che il progetto sia ambientato un'epoca moderna, anche se immaginaria, dove tutti questi elementi possono convivere. Si potrebbe persino pensare che alcuni personaggi possano essere non umani.

La descrizione potrebbe essere adatta a un Death Stranding 2, non fosse che nel capostipite non erano presenti molti mecha. Quindi, a meno di un cambio di passo, si potrebbe propendere per qualcosa di nuovo.

Cosa ne pensate?