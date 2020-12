Lupin, la serie Netflix ha un trailer ufficiale e una data d'uscita

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Lupin per annunciare la data d'uscita della serie: l'8 gennaio 2020. Nei panni di Lupin c'è l'attore Omar Sy, diventato famoso per film quali "Quasi amici - Intouchables" e "X-Men - Giorni di un futuro passato".

Naturalmente non si tratta di una trasposizione diretta dei romanzi, ma di una storia completamente nuova. Il protagonista è un amante delle opere di Maurice Leblanc, da cui ha preso ispirazione per fondare il suo "mestiere". Se ricordate il trailer di annuncio fu accompagnato da diverse polemiche per via del colore della pelle del nuovo Lupin. La parte più divertente di tutta la storia è che i puristi, tanto per non chiamarli sempre razzisti, si sono lamentati soprattutto per la mancata somiglianza con il protagonista dell'anime tratto dal manga di Monkey Punch, l'unico Lupin che conoscono.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Lupine fornita da Netflix:

Tutti conoscete Lupin, ma così non l'avete mai visto. Ispirato dal romanzo di Leblanc, il nostro protagonista si prepara, seguendo le orme di Arsenio, a realizzare il colpo che aspettava da una vita.

LUPIN, con Omar Sy, è in arrivo l'8 gennaio su Netflix.