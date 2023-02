Konami: la serie Metal Gear a quota 59,5 milioni di copie vendute, PES / eFootball a 112,5 milioni

Konami ha svelato che la serie di Metal Gear dal 1987 a oggi ha totalizzato 59,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La serie PES / eFootball è invece a quota 112,5 milioni. La conferma arriva dal sito ufficiale della compagnia, aggiornato poche ore fa con i dati relativi a dicembre sulle due serie.

Dalla stessa pagina, apprendiamo anche che la serie Pawafuru Puroyakyu dal 1994 a oggi ha totalizzato 24,4 milioni di copie. Per quanto riguarda il mercato mobile, i dati aggiornati a febbraio dello scorso anno svelano che eFootball è la serie più scaricata, con 500 milioni di download dal 2017 a oggi. Segue Yu-Gi-Oh! Duel Links con 150 milioni di di download, Jikkyou Pawafuru Puroyakyu a 47 milioni e Professional Baseball Spirits A (Ace) a 30 milioni. Purtroppo non sono stati riportati dati relativi a Silent Hill e Suikoden.

Naked Snake in Metal Gear Solid 3

La serie Metal Gear ha raggiunto i negozi nell'ormai lontano 1987. Da allora sono usciti nove capitoli principali (10 se contiamo il semi-canonico Portable Ops) e un gran numero di titoli collaterali, tra spin-off in quantità, porting e remaster. L'ultimo capitolo principale è stato Metal Gear Solid V: The Phantom Pain nel 2015, mentre nel 2018 è uscito il non proprio amatissimo spin-off Metal Gear Survive.

La serie eFootball, conosciuta in passato anche come Pro Evolution Soccer (o PES per gli amici) e come Winning Eleven in Giappone, è nata nel 1994 e da allora è arrivata nei negozi praticamente ogni anno con una nuova iterazione.

Giusto ieri Konami è stata costretta a tagliare le stime per l'attuale anno fiscale di quasi la metà per quanto riguarda i profitti operativi.