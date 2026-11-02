3

La console Nintendo Switch 2 edizione Zelda è di nuovo disponibile su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo la console Nintendo Switch 2 edizione speciale 40° anniversario di Zelda. Non è escluso che al momento della lettura possa essere di nuovo terminato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/11/2026
Console Nintendo Switch 2 edizione speciale 40° anniversario di Zelda

Su Amazon è nuovamente disponibile la console Nintendo Switch 2 - edizione speciale 40° anniversario di The Legend of Zelda. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Specifichiamo che si tratta di un prodotto particolarmente richiesto che spesso non è più disponibile. Proprio per questo motivo, già al momento della lettura dell'articolo potrebbe essere di nuovo terminato. Cercheremo di informarti tempestivamente in caso di nuova disponibilità, quindi aggiorneremo l'articolo per ogni novità. Ti suggeriamo di approfittarne appena possibile in modo da riuscire ad accaparrarti la console senza dover attendere nuovamente.

Una console speciale

Si tratta di un'edizione celebrativa dedicata al 40° anniversario di The Legend of Zelda, pensata per gli appassionati e non solo. La novità è strettamente legata al design, mentre le specifiche tecniche restano ovviamente invariate, tra cui un display LCD da 7,9 pollici, il supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV.

Nintendo Switch 2 edizione Zelda
Nintendo Switch 2 edizione Zelda

Nel frattempo, ricordiamo che su Amazon è disponibile anche il gioco The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La console Nintendo Switch 2 edizione Zelda è di nuovo disponibile su Amazon