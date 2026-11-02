La console Nintendo Switch 2 edizione Zelda è di nuovo disponibile su Amazon

Su Amazon è nuovamente disponibile la console Nintendo Switch 2 - edizione speciale 40° anniversario di The Legend of Zelda. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Specifichiamo che si tratta di un prodotto particolarmente richiesto che spesso non è più disponibile. Proprio per questo motivo, già al momento della lettura dell'articolo potrebbe essere di nuovo terminato. Cercheremo di informarti tempestivamente in caso di nuova disponibilità, quindi aggiorneremo l'articolo per ogni novità. Ti suggeriamo di approfittarne appena possibile in modo da riuscire ad accaparrarti la console senza dover attendere nuovamente.
Una console speciale
Si tratta di un'edizione celebrativa dedicata al 40° anniversario di The Legend of Zelda, pensata per gli appassionati e non solo. La novità è strettamente legata al design, mentre le specifiche tecniche restano ovviamente invariate, tra cui un display LCD da 7,9 pollici, il supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV.
Nel frattempo, ricordiamo che su Amazon è disponibile anche il gioco The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.