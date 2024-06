La modalità Reload di Fortnite ha sbancato durante il weekend, superando il milione di giocatori

Recentemente Epic Games ha lanciato Reload, una nuova modalità di Fortnite che ha attirato una grande quantità di giocatori nel fine settimana. Quanti? 1,6 milioni circa.

Disponibile sia in versione normale che senza costruzioni, Reload è una variante della modalità battle royale, quella principale, e vede un numero ridotto di partecipanti organizzati in squadre. I server ospitano infatti un massimo di 40 giocatori, divisi in dieci gruppi.