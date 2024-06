Marvel Rivals ha presentato la mappa di Tokyo 2099 con un trailer in cui lo scenario in questione viene mostrato nel dettaglio, partendo dalle zone interne per arrivare all'enorme pagoda che sovrasta il panorama.

Si tratta senza dubbio di un'ambientazione capace di evocare atmosfere particolarmente suggestive, grazie alle sue peculiari architetture, ma che nell'hero shooter di NetEase Games non si limiterà a puntare sull'estetica, mettendo in campo un design bilanciato sull'azione in-game.

È infatti proprio fra quelle strade e quei templi giapponesi che i più celebri eroi e villain dell'universo Marvel si affronteranno, nell'ambito di frenetiche partite competitive in cui potremo sfruttare tutte le abilità e i poteri a disposizione dei tantissimi personaggi del roster.