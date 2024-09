La nuova patch di Black Myth: Wukong sistema un boss e risolve molti bug

Game Science ha appena pubblicato una nuova patch per l'action Black Myth: Wukong, chiamata Title Update 1.0.9.15179, dal peso di 1.7GB (su Steam). Tra le principali novità spiccano le modifiche a un boss, Re Yaoguai "Maestro Taoista dai Cento Occhi", e la risoluzione di una moltitudine di bug. Quindi, se avete avuto qualche problema giocando, dovete assolutamente installare l'aggiornamento.

Purtroppo dobbiamo segnalare che la patch non migliora le prestazioni su PC (non c'è nessuna segnalazione in merito sul changelog), quindi da questo punto di vista Black Myth: Wukong rimane com'era.