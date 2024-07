La seconda stagione di Solo Leveling è stata mostrata con un teaser trailer, presto in arrivo

Purtroppo non viene riportata alcuna data di lancio , quindi dobbiamo accontentarci di sapere che è "in arrivo". Probabilmente la vedremo questo autunno, insieme al ritorno di altre serie molto amate, anche se è giusto dire che questa è soltanto una nostra considerazione.

Crunchyroll ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Solo: Leveling , anime tratto da un manwha (riassumendo all'osso si tratta di un manga realizzato in Corea del Sud) vendutissimo e molto amato, la cui prima stagione si è rivelata un successo enorme per la piattaforma.

Il video

Detto questo, il filmato mostra il protagonista Sun Jinwoo alle prese con dei nuovi personaggi, in alcune sequenze di combattimento decisamente dinamiche. Chi ha letto il manwha originale non faticherà a riconoscerli, mentre di nostro evitiamo anticipazioni per chi non lo ha fatto. Guardiamo invece il video, anche perché immaginiamo che siate qui per questo.

Diciamo che, in linea generale, la seconda stagione proseguirà nel raccontare le vicende del "Cacciatore più debole del mondo", Sung Jinwoo, che ha ottenuto il potere di salire di livello completando missioni e sconfiggendo nemici per il Sistema, dopo essere stato brutalmente sconfitto in un dungeon di alto livello.

Riuscirà a scoprire cosa si nasconde dietro la sua unicità? Qual è il segreto del dungeon che gli ha dato le sue attuali capacità? Chi ha creato l'interfaccia misteriosa da cui prende le missioni da svolgere e che lo premia o lo punisce in base al suo comportamento? Vedremo se la seconda stagione risponderà a queste e ad altre domande, quando sarà disponibile nel servizio di videostreaming in abbonamento dedicato al mondo degli anime. Se vi interessa Solo: Leveling potete giocare a Solo Leveling: Arise, il gioco mobile ufficiale.