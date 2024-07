PlayStation Store, Selezioni Essenziali: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Sono tornate le Selezioni Essenziali su PlayStation Store: fino al 18 luglio potremo approfittare di tantissime offerte sui migliori giochi per PS4 e PS5, disponibili sulla piattaforma digitale Sony con sconti che arrivano all'80%. La domanda è sempre la solita: quali sono gli affari da non perdere? I titoli disponibili al prezzo più basso di sempre? Nella nostra selezione (essenziale!) abbiamo incluso stavolta Dragon's Dogma 2, protagonista della sua prima riduzione di prezzo in assoluto, ma anche l'originale avventura INDIKA, il brillante remake del classico System Shock, l'esperienza cinematografica di IMMORTALITY e infine Alan Wake Remastered con le sue inquietanti atmosfere.

Dragon's Dogma 2 Prima promozione su PlayStation Store per Dragon's Dogma 2, il nuovo capitolo della serie action RPG di Capcom che ci conduce in un'avventura coinvolgente e spettacolare sullo sfondo di un affascinante mondo fantasy. Grazie alle Selezioni Essenziali, il gioco può essere vostro per 52,49€ anziché 74,99€: uno sconto del 30% che può senz'altro darvi quella spinta necessaria a procedere all'acquisto. La storia che viene raccontata in Dragon's Dogma 2 è quella dell'Arisen, un potente guerriero a cui un drago ha sottratto il cuore, donandogli contestualmente la capacità di evocare e controllare le Pedine sul campo di battaglia. È proprio grazie a queste risorse che l'eroe si mette in cammino per recuperare la propria umanità e sconfiggere il suo malefico avversario. Chiaramente non sarà un'impresa semplice, tutt'altro: prima di poter affrontare nuovamente il drago, ci troveremo a esplorare un enorme open world pieno di insidie con cui misurarci, personaggi da incontrare e storie che andranno man mano a rivelare i segreti di uno scenario ricco di opportunità per chi sarà davvero capace di coglierle. L'Arisen affronta un drago in Dragon's Dogma 2 L'intreccio di questi elementi dà vita a un'avventura sensazionale, come abbiamo scritto nella recensione di Dragon's Dogma 2: quello realizzato da Capcom è un titolo solido sul piano del gameplay, dotato di un sistema di missioni complesse che offre grande libertà d'azione, un'intelligenza artificiale evoluta e una mappa suggestiva, molto piacevole da scoprire.

INDIKA Una giovane suora scopre di poter parlare con il diavolo e decide di uscire dal convento in cui era rinchiusa per scoprire cosa c'è attorno a quelle mura, sullo sfondo di una Russia alternativa alla fine del diciannovesimo secolo: sono questi gli originali ingredienti di INDIKA, l'avventura sviluppata da Odd Meter che troviamo scontata per la prima volta. La protagonista di INDIKA alle prese con il mondo esterno È infatti possibile comprare il gioco a 19,99€ anziché 24,99€, risparmiando un 20% che può fare la differenza per chi aveva già in mente di provare questa peculiare esperienza, ma stava rimandando l'acquisto perché impegnato con altre cose o perché semplicemente attendeva una riduzione. Se avete letto la nostra recensione di INDIKA, sapete bene che ci troviamo di fronte a un prodotto davvero interessante e diverso dal solito.

System Shock Anche il remake del classico System Shock è alla prima offerta in assoluto su PlayStation Store: potete aggiudicarvi l'eccellente rifacimento di Nightdive Studios per 27,99€ anziché 39,99€, andando dunque a risparmiare il 30%. Niente male davvero, se consideriamo che il gioco vanta caratteristiche particolarmente intriganti. La grafica rinnovata di System Shock Fedele infatti all'originale del 1994, che ai tempi ha rivoluzionato il genere dei survival horror, System Shock ci mette al comando di un hacker intrappolato nell'enorme Stazione Citadel, una struttura orbitante controllata dall'intelligenza artificiale Shodan. Il nostro obiettivo? Sconfiggerla e salvare l'umanità dalla sua folle furia. Avete letto la recensione di System Shock?

IMMORTALITY L'ultimo capolavoro di Sam Barlow ci consegna ancora una volta un'esperienza originale nella formula e nelle meccaniche, mettendoci di fronte a un affascinante mistero che si dipana attraverso una serie di filmati e chiedendoci di analizzarlo, scoprirne gli indizi e trovare delle risposte nel ruolo di un montatore. La cosa vi incuriosisce? Bene, perché potete avere IMMORTALITY a 10,99€ anziché 19,99€, se siete abbonati a PlayStation Plus. Una delle sequenze di IMMORTALITY Uno sconto del 45% che mette praticamente a metà prezzo il titolo di Barlow, capace di conquistarvi fin dalle prime battute grazie alla sua storia, ai personaggi, alla qualità delle riprese e alla semplicità dell'interfaccia: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di IMMORTALITY.