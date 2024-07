L’intera Saga degli Skywalker di Star Wars è stata raccontata dal punto di vista di un solo personaggio

La Saga degli Skywalker sarebbe il realtà il racconto di un solo autore, ossia uno degli unici due personaggio presenti in tutti i capitoli: R2-D2. Stiamo parlando dei nove film di Star Wars che compongono le tre trilogie principali. Come ampiamente risaputo, l'altro personaggio a essere sempre presente è C-3PO, che però non sembra avere grosse doti da narratore, nonostante la chiacchiera.

Insomma, La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith, Una Nuova Speranza, L'Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi, , Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker sarebbero tutti racconti a posteriori di R2, circa cento anni dopo che si sono svolti i fatti, come spiegato dall'animatore Rob Coleman nel libro "Come Star Wars ha conquistato l'universo" di Chris Taylor.