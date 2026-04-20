La smart TV TCL QLED 4K HDR da 65" è in sconto su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della smart TV TCL da 65" che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 491,30€, suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La smart TV TCL con tecnologia QLED rappresenta una soluzione avanzata per chi cerca qualità d'immagine elevata e un'esperienza visiva immersiva. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, il televisore è in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori e sfumature, offrendo immagini realistiche e vivide.
Ulteriori dettagli sulla TV
Il sistema 4K HDR PRO migliora ulteriormente la resa visiva, combinando contrasti profondi e dettagli precisi. Il supporto ai principali formati HDR garantisce compatibilità con una vasta gamma di contenuti, assicurando sempre la migliore qualità possibile.
La presenza della modalità Filmmaker consente inoltre di visualizzare film e serie TV esattamente come pensati dai registi, eliminando elaborazioni artificiali dell'immagine.
Il pannello HVA, evoluzione dei classici VA, offre un contrasto ancora più elevato, consumi ridotti e angoli di visione migliorati. A questo si aggiunge il processore AiPQ Pro, che utilizza algoritmi intelligenti per ottimizzare in tempo reale la qualità delle immagini.