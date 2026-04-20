La smart TV TCL QLED 4K HDR da 65" è in sconto su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della smart TV TCL da 65" che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 491,30€, suo minimo storico. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La smart TV TCL con tecnologia QLED rappresenta una soluzione avanzata per chi cerca qualità d'immagine elevata e un'esperienza visiva immersiva. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, il televisore è in grado di riprodurre oltre un miliardo di colori e sfumature, offrendo immagini realistiche e vivide.