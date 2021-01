Le criptovalute sarebbero la causa della scarsità di GPU Nvidia e AMD, nuovamente

Nonostante i primi modelli di RTX 3000 e di Radeon RX 6000 siano già sul mercato da un po' di tempo, è ancora difficile trovare i nuovi modelli nei negozi, se non a prezzi rigonfiati su eBay o su altri rivenditori simili. Questa scarsità di GPU di AMD e Nvidia sarebbe legata al boom delle criptovalute, che ha reso nuovamente molto conveniente "minare" queste monete virtuali.

Negli ultimi mesi, infatti, il prezzo dei Bitcoin, la moneta più conosciuta e di valore, ma anche di altre cripto come Ethereum, è salito alle stelle. Degli aumenti tali che hanno spinto in molti ad investire diversi quattrini su PC ad hoc pensati per "minare" criptovalute. Una GeForce RTX 3090, infatti, ripaga l'investimento di 1500 dollari fatto per il suo acquisto in 5 mesi, dopo di che garantisce, secondo i calcoli di WFCCTech, un guadagno di 10 dollari al giorno. Elettricità inclusa.

Le Radeon RX 5700 costano 349 e consentono di guadagnare 4,40 dollari netti al giorno. Una cosa che le rende, anche se di poco, l'investimento che si ripaga più velocemente: bastano 79 giorni per cominciare a guadagnare dal loro acquisto. A ruota ci sono le RTX 3060 Tu che ripagano i 399 dollari necessari all'acquisto in 80 giorni. Dopo di che, però, consentono di mettere in tasca 5 dollari netti ogni 24 ore.

Questi calcoli sono possibili considerando che in questo momento un Bitcoin costa più di 38 mila dollari, quasi il quadruplo rispetto all'inizio di ottobre, quando si aggirava intorno ai 10k. Meno spettacolare, ma ugualmente valida è stata la crescita di Ethereum. All'inizio del 2020 costava circa 200 dollari, contro i 1200 di queste ore.

In questo modo tutti coloro che voglio provare a sbarcare il lunario continueranno ad investire ed aggiornare le loro configurazioni PC, lasciando ai videogiocatori solo i rimasugli e facendo schizzare in alto i prezzi dei mercati paralleli.

Questa situazione si protrarrà fino a quando AMD e Nvidia non aumenteranno a dismisura la loro produzione o il boom delle criptovalute scemerà nuovamente, rendendo molto meno conveniente investire in questo mercato.