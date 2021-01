Hitman 3: il nuovo gameplay trailer VR mostra il gioco in formato PSVR e PC

Io Interactive ha mostrato un nuovo gameplay trailer di Hitman 3 VR che mostra come sarà la nuova avventura dell'Agente 47 se vissuta attraverso il formato PSVR, per PlayStation 4 o PS5 tramite retrocompatibilità, e i visori PC compatibili.

Questo nuovo trailer mostra come sia possibile introdurre la realtà virtuale nel mondo dell'assassinio, calandoci letteralmente nei panni del killer più abile e silenzioso del mondo. Un nuovo punto di vista affascinante, che speriamo, però, non susciti nuove polemiche o problemi di nessun genere.

In questo modo Hitman 3 porta l'immersione ad un livello superiore con PS VR per PlayStation 4 (o PS5 tramite retrocompatibilità) e i visori PC compatibili. HITMAN ha sempre cercato di accompagnare il giocatore in un mondo vivo e che respira. Un mondo pieno zeppo di personaggi, segreti e opportunità interessanti. Ma, speriamo, non l'avete mai sperimentato in questo modo.

Nel caso in cui siate interessati a scoprire tutte le novità del gioco, vi consigliamo di leggere la nostra anteprime di Hitman 3. Recentemente abbiamo anche pubblicato un video di gameplay di Hitman 3 che rivela le scorciatoie nella mappa di Dubai.

Hitman 3 sarà uno dei primi grandi giochi di quest'anno. La nuova avventura dell'Agente 47 sarà disponibile il 20 gennaio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia e PC. Hitman 3 arriverà anche su Nintendo Switch prossimamente.