Le cuffie Corsair VOID v2 sono in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon sono disponibili le cuffie Corsair VOID v2 a 89,99 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 119,99 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche delle cuffie Corsair VOID v2
Si tratta di cuffie wireless con audio spaziale Dolby Atmos, per un'esperienza ancora più dinamica e precisa. La connessione wireless a 2,4 Ghz a bassa latenza e il Bluetooth danno ancora più versatilità, ed è possibile passare da una connessione all'altra premendo un semplice pulsante. I driver da 50 mm producono suoni di alta fedeltà per un'esperienza ancora più immersiva, mentre la batteria dura fino a 70 ore.
Con una ricarica di soli 15 minuti potrete giocare, studiare o ascoltare musica per altre 6 ore. Queste cuffie sono compatibili con PC, Nintendo Switch, dispositivi mobili e PlayStation. In questo caso si tratta delle cuffie nella colorazione nera.