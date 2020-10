League of Legends: Seraphine è il nuovo personaggio in arrivo con la patch 10.22

Riot Games ha annunciato il nuovo personaggio di League of Legends, che sarà aggiunto con la patch 10.22: la cantante sognatrice Seraphine, capace di trasformare il suono delle anime in musica.

Leggiamo quali saranno le abilità di Seraphine:

Passiva - Presenza scenica

Ogni terza abilità base lanciata da Seraphine produce un'eco e viene lanciata automaticamente una seconda volta. Inoltre, ogni volta che lancia un'abilità vicino a un alleato, crea una Nota, ciascuna delle quali conferisce ai suoi attacchi base più gittata e infligge danni magici aggiuntivi, consumandola.

Q - Nota acuta

Seraphine emette una nota pura, infliggendo danni magici aumentati in base alla percentuale di salute mancante del bersaglio.

W - Surround

Seraphine avvolge i suoi alleati vicini con una canzone, conferendo velocità di movimento e uno scudo a se stessa e agli alleati. Se Seraphine possiede già uno scudo, può curare gli alleati vicini, ripristinando la loro salute in base al numero di alleati che ha intorno.

E - Cambio di ritmo

Seraphine scatena una potente onda sonora, infliggendo danni magici ai nemici in linea retta e rallentandoli. I nemici già rallentati diventano invece immobilizzati, e quelli già immobilizzati vengono storditi.

R - Bis

Seraphine sale sul palco e proietta una forza ammaliante che affascina i nemici e infligge danni magici. Tutti i campioni colpiti (compresi gli alleati) diventano parte dell'esibizione, aumentando la gittata dell'abilità e conferendo agli alleati il massimo numero di Note.





Da notare che l'aspetto di lancio di Seraphine, Seraphine K/DA ALL OUT, sarà il nuovo aspetto supremo. Non c'è dubbio che il percorso che ha portato Seraphine nella Landa sia stato speciale. Per mesi, avete seguito la sua storia e scoperto come è passata dall'essere una produttrice alle prime armi a collaborare con uno dei più famosi gruppi femminili del mondo! Così, mentre decidevamo chi avrebbe ricevuto il nostro prossimo aspetto supremo, Seraphine ci è subito sembrata perfetta per trasmettere quel tipo di tematica "profonda e coinvolgente" che avevamo delineato negli ultimi articoli riguardo al rapporto tra campioni e aspetti supremi.

Dopo aver scelto Seraphine, abbiamo dovuto capire come avremmo fatto a rappresentare all'interno di League of Legends, da un punto di vista narrativo e visivo, la sua storia e l'esperienza dei fan che l'hanno seguita. Come risultato, Seraphine K/DA ALL OUT includerà un sistema di missioni che sbloccherà permanentemente due forme aggiuntive al termine di una serie di missioni narrative.

Al costo di 3250 RP, Seraphine K/DA ALL OUT non include solo l'aspetto supremo, ma anche due icone, un'emote e un bordo che possono essere ottenuti come parte della serie di missioni narrative sbloccate con l'acquisto dell'aspetto.