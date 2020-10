Amiga Mini, il miglior computer di sempre potrebbe tornare nel 2021

Retro Games ha pubblicato su Facebook un'immagine teaser di un progetto in arrivo nel 2021 che ha tutta l'aria di essere un'Amiga Mini o qualcosa di simile, segnando il ritorno del miglior computer di sempre (si esagera, ma non troppo). La sagoma nera che si può vedere nell'immagine in cima alla notizia è inconfondibile per gli appassionati, che a questo punto hanno tutto il diritto di sognare.

Per adesso non ci sono dettagli in merito, quindi è impossibile dire se sarà un modello stile TheC64, ossia che riprenderà le dimensioni del computer reale con tanto di tastiera funzionante, oppure se sarà più simile al TheC64 Mini, ossia abbraccerà la filosofia da mini console che lo contraddistingueva. Nel caso è probabile che contenga un emulatore, quindi dovrebbe poter far girare tutti i titoli usciti nel corso degli anni per lo storico computer, sia quelli ECS, sia quelli AGA.

I titoli di grande valore che potrebbero essere inclusi nelle confezione sono innumerevoli, dai Turrican (difficile, visto l'arrivo della collection), all'intero catalogo dei Bitmap Brothers, magari qualche avventura Lucas. Di nostro speriamo che sia un modo per riscoprire anche qualche capolavoro dimenticato come Ambermoon o DreamWeb, tanto per fare due nomi a caso. Comunque sia speriamo di saperne presto qualcosa in più.