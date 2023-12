LeBron James vuole fare streaming e scatena una guerra tra i fan delle piattaforme

Ross ha risposto affermando che Kick è la scelta migliore per guadagnare un sacco di soldi , ma probabilmente non è questo l'obiettivo di LeBron James.

La star sportiva ha ottenuto oltre 4.000 risposte in mezza giornata e tra i vari commenti sono presenti anche quelli di Dan Clancy - CEO di Twitch - e Adin Ross - streamer di Kick -.

LeBron James , probabilmente per sbaglio, ha scatenato una guerra tra gli appassionati di streaming , chiedendo tramite il propri profili social qual è la migliore e quale quindi dovrebbe scegliere per iniziare a fare un po' di streaming di giochi Madden NFL.

Le parole del CEO di Twitch

Il logo di Twitch

Il CEO di Twitch, in modo più professionale, ha affermato: "Sono un po' di parte, visto che gestisco Twitch, ma Twitch è la piattaforma migliore per coinvolgere i tuoi fan. Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di trasmettere su Twitch e YouTube allo stesso tempo."

Probabilmente questa è la risposta migliore per LeBron James, che è credibilmente interessato a scegliere una piattaforma rodata, con tante funzionalità utili e sulla quale coinvolgere più pubblico possibile, al di là del puro e semplice guadagno.

Chissà se LeBron è interessato anche al nuovo meta "topless" di Twitch.