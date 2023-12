Dragon Ball: il cosplay di Bulma di enjinight ricrea la versione più complessa del personaggio

In questo periodo di vacanze, molti non hanno molta voglia di partire all'avventura, ma per fortuna l'arte ci può portare lontano con l'immaginazione senza doverci muovere. Anche il mondo del cosplay può brevemente farci vivere delle avventure, vedendo personaggi pronti all'azione. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Bulma avventuriera da Dragon Ball realizzato da enjinight.

enjinight ci propone un cosplay dettagliato di Bulma avventuriera, con i suoi occhiali da motociclista, i guanti, gli shorts e la maglia bianca. Anche il fiocco è perfettamente realizzato. Si tratta per certo di una delle versioni più complesse del personaggio e bisogna sempre fare i complimenti a chi si cimenta in questo cosplay.

Cosa ne pensate del cosplay di Bulma avventuriera realizzato da enjinight?