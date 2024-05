Legend of Zelda: il film dovrà essere realistico e credibile, per il regista

D'altra parte, Ball ha lavorato in precedenza sulla trilogia di Maze Runner, che ha fatto ampio uso di computer grafica, oltre a Kingdom of the Planet of the Apes, e evidentemente deve averne abbastanza dell'uso intensivo della grafica computerizzata.

Nonostante l'idea di un film live action di The Legend Zelda , con attori in carne e ossa, sia già piuttosto controversa, il regista Wes Ball ha rincarato la dose in un'intervista pubblicata da Polygon, dove ha ribadito la volontà di mantenere la pellicola quanto più possibile realistica e credibile .

Un netto cambio di prospettiva

Non si può dire che la serie Zelda sia famosa per il suo look realistico

Nella recente intervista a Polygon, Ball ha riferito che una versione interamente in motion capture di The Legend of Zelda "probabilmente non è la scelta giusta", riferendo che il film dovrà invece essere piuttosto concreto e legato alla realtà.

Si tratta di affermazioni piuttosto sorprendenti, considerando come il mondo creato da Nintendo per la sua serie sia decisamente lontano da qualsiasi forma di realismo, ma per Ball l'idea di partire da attori in carne e ossa è un elemento fondamentale per attuare la sua visione di un The Legend of Zelda ancorato alla realtà.

La cosa risulta ancora più strana se si pensa che viene da un regista che ha sempre fatto ampio uso di computer grafica ed effetti speciali digitali, considerando che anche solo in Kingdom of the Planet of the Apes si cono circa 30 o 40 minuti di sola CG sul minutaggio totale.

A questo punto attendiamo di vedere qualcosa del film in questione, che si presenta decisamente curioso con queste premesse. Tra le affermazioni recenti, il regista aveva riferito in precedenza che il film dovrebbe essere come un titolo di Miyazaki ma live action, oltre ad essere "serio ma stravagante", staremo a vedere.