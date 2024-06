LEGO Horizon Adventures: spuntano dettagli su durata, modalità grafiche e co-op

Dai dettagli emersi, il gioco è stato realizzato in Unreal Engine 5 e impiegherà il ray tracing . Su PS5 saranno disponibili le due immancabili modalità grafiche Performance e Fidelity . La prima garantisce un framerate a 60 fps sacrificando qualcosa in termini di resa visiva, al contrario di quella Fidelity che tuttavia rimane bloccata a 30 fps.

Durata e co-op in locale

Dall'anteprima di GameSpot, scopriamo che il gioco richiederà circa 7 - 8 ore per arrivare ai titoli di coda, anche se non chiaro se nel conteggio sono incluse attività opzionali e contenuti secondari. Si parla anche di alcuni elementi che garantiranno un certo grado di rigiocabilità che verranno svelati in futuro.

La versione a mattoncini di Aloy in LEGO Horizon Adventures

Inoltre, è stata confermata la presenta della cooperativa per un massimo di due giocatori, sia con multiplayer online che in locale dalla stessa console o PC. Tuttavia, il gioco non supporta il cross-play, il che significa che gli utenti PS5 non possono fare squadra con quelli PC e Switch e viceversa.

Vi ricordiamo che LEGO Horizon Adventures sarà disponibile verso la fine del 2024 per PS5, PC e Nintendo Switch. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni dopo aver provato la demo del gioco alla Summer Game Fest di Los Angeles.