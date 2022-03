LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, dettagli sul Pacchetto Collezione Personaggi

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker riceverà nuovi protagonisti grazie al Pacchetto Collezione Personaggi, che includerà ad esempio gli eroi di The Mandalorian e del film Solo: A Star Wars Story.

In uscita il 5 aprile su PC e console, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker consentirà di acquistare al lancio diversi Character Pack, fra cui appunto quelli dedicati a The Mandalorian - Stagione 1 e a Solo: A Star Wars Story.

"Il Character Pack The Mandalorian - Stagione 1 includerà il Mandaloriano e Grogu non giocabile, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 e Kuiil, mentre il Pacchetto personaggi Solo: A Star Wars Story includerà il giovane Han Solo, il giovane Chewbecca, il giovane Lando Calrissian, Qi'ra, Tobias Beckett ed Enfys Nest", si legge nel comunicato stampa.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il Mandaloriano e Grogu

Al lancio saranno disponibili anche i pacchetti Personaggi Classici e Trooper. Il Classic Character Pack includerà Luke Skywalker, la Principessa Leia, Han Solo, Darth Vader e Lando Calrissian e sarà disponibile con l'early access presso retailer selezionati e dal 19 aprile per chi acquista il Pacchetto Collezione Personaggi oppure come acquisto separato.

Il Trooper Pack include il Soldato della Morte Imperiale, l'Assaltatore incendiario, il Soldato Ranger, il Soldato Costiero Imperiale e l'Assaltatore di Mimban. Il Pacchetto Trooper sarà disponibile in accesso anticipato per chi ha preordinato la versione digitale del gioco e dal 4 maggio per chi acquista il Pacchetto Collezione Personaggi oppure come acquisto separato.

Dal 19 aprile si potrà acquistare il Character Pack Rogue One: A Star Wars Story, che includerà Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu e il Direttore Krennic. Per lo Star Wars Day del 4 maggio saranno disponibili i Character Pack The Mandalorian - Stagione 2 e Star Wars: The Bad Batch.

Il Pacchetto personaggi The Mandalorian - Stagione 2 includerà Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand e il Moff Gideon. Il Character Pack Star Wars: The Bad Batch includerà Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo.