LEGO Zelda: spunta un possibile periodo di uscita e prezzo per il set del Grande Albero Deku

Sono arrivati nuovi dettagli sul presunto set LEGO a tema The Legend of Zelda dedicato al Grande Albero Deku, con alcuni insider del panorama dei mattoncini colorati della compagnia danese, incluso Bricktastic, che hanno svelato la possibile finestra di uscita, il prezzo e alcune informazioni sui contenuti.

Stando alle loro scoperte, il set dovrebbe permette di creare due versioni dell'Albero Deku, una basata su The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'altra su The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La prima versione sarà caratterizzata da fogliame verde, mentre l'altra tendente al rosa.

Nel set saranno inclusi anche quattro personaggi ("Classic Link", "Young Link", "Breath of the Wild Link" e "Breath of the Wild Zelda") e due pezzi che rappresentano lo scudo Hylia e l'ocarina.

Sempre stando alle indiscrezioni, il set dovrebbe includere complessivamente circa 2.500 pezzi, con la data di uscita nei negozi fissata all'1 settembre, al prezzo consigliato di 300 euro.