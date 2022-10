Licantropus - Marvel's Werewolf By Night: data e sinossi dello speciale Disney+ horror

A breve, sarà possibile vedere Marvel's Werewolf By Night, un nuovo speciale horror di Disney+ noto in Italia come Licantropus. La data di uscita è il 7 ottobre 2022. Qui sotto potete anche leggere la sinossi di questo cortometraggio.

La sinossi ufficiale della Marvel per lo speciale Licantropus - Marvel's Werewolf By Night è la seguente: "In una notte buia e cupa, una cabala segreta di cacciatori di mostri emerge dall'ombra e si riunisce nell'inquietante Tempio della Pietra di Sangue dopo la morte del loro leader. In una strana e macabra commemorazione della vita del leader, i partecipanti sono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per una potente reliquia, una caccia che alla fine li porterà a confrontarsi con un pericoloso mostro".

Marvel's Werewolf By Night è diretto da Michael Giacchino. Si tratta di uno speciale da 50 minuti, non di un lungometraggio e non di una serie TV. Sarà quindi disponibile nella propria interezza il 7 ottobre 2022. Ovviamente la pubblicazione di Licantropus è collegata al fatto che ci stiamo avvicinando al periodo di Halloween che negli Stati Uniti è per alcuni una festività quasi mensile.

Diteci, vi interessa Marvel's Werewolf By Night? Vi ricordiamo anche che ora potete vedere Disney+ su PS5 con l'app nativa che supporta il 4K HDR, finalmente.