Il Cortocircuito torna oggi, 5 ottobre: si parlerà di PlayStation, CD Projekt e non solo

Il Cortocircuito di Multiplayer.it torna anche questa settimana, con un nuovo spazio dedicato: l'appuntamento è infatti fissato da ora in poi il mercoledì, dalle 16 alle 18. A condurre troverete sempre i mitici Pierpaolo, Alessio e Francesco, che questa volta ci parleranno di Sony, CD Projekt, ma anche di Stadia e Microsoft.

Precisamente, il nostro trio del Cortocircuito parlerà dell'intervista rilasciata da Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, che ha svelato una quantità di informazioni molto più interessanti del previsto, a partire dal supporto continuato a PS4, al focus sui live service, sui giochi PC, mobile e non solo.

Il secondo grande argomento del Cortocircuito è la rivoluzione in casa CD Projekt, che dopo un periodo difficile con Cyberpunk 2077 sembra avere le idee chiare su quanto vuole realizzare. Si parlerà quindi del seguito di Cyberpunk 2077, dei tantissimi progetti di The Witcher, della nuova IP e del focus sul multigiocatore.

In cosa ci sarà spazio anche per qualche commento di aggiornamento sulla chiusura di Stadia e anche sul nuovo sito internet di Microsoft che vuole rassicurare tutti sull'acquisizione di Activision Blizzard.

Non dimenticate che ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!