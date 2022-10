Overwatch 2 supera i 500 FPS con una RTX 4090 a 1440p: vediamo le prestazioni con le altre schede

Overwatch 2 è disponibile da ieri ma sono già disponibili i benchmark con le schede grafiche di NVIDIA. Il meglio si ottiene ovviamente con una RTX 4090 che garantisce a 1440p ben 507 FPS. Possiamo però vedere le prestazioni con le altre schede grafiche:

RTX 4090 - 507 FPS

RTX 4080 16 GB - 368 FPS

RTX 4080 12 GB - 296 FPS

RTX 3080 - 249 FPS

RTX 3070 - 195 FPS

RTX 3060 - 122 FPS

La configurazione utilizzata includeva anche un Intel i9-12900k, risoluzione a 1440p, tecnologia Reflex ON + Boost, Logitech G Pro X Superlight e preset di livello Ultra. I test indicano inoltre anche la latenza (più bassa è meglio è):

RTX 4090 - 8 ms (12 ms senza NVIDIA Reflex)

RTX 4080 16 GB - 9 ms (16 ms senza NVIDIA Reflex)

RTX 4080 12 GB - 10 ms (20 ms senza NVIDIA Reflex)

RTX 3080 - 11 ms (23 ms senza NVIDIA Reflex)

RTX 3070 - 13 ms (30 ms senza NVIDIA Reflex)

RTX 3060 - 18 ms (45 ms senza NVIDIA Reflex)

Prestazioni di Overwatch 2

John Lafleur, direttore tecnico di Overwatch 2, ha dichiarato in un comunicato: "Overwatch 2 brilla assolutamente con l'impostazione 'Epic' più alta con una GeForce RTX 4080, e anche in un combattimento di squadra, il gioco non è mai stato più fluido o più reattivo".

Vi segnaliamo infine che gli attacchi DDoS sono la causa dei problemi di connessione al lancio di Overwatch 2.