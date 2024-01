Licenziamenti, sostenibilità e acquisizioni: il 2024 sarà il momento della verità?

Licenziamenti, sostenibilità e acquisizioni: tre temi che nel 2024 terranno inevitabilmente banco, mentre l'industria videoludica cambia forma e si adatta a uno scenario apparentemente non semplice. L'anno appena iniziato sarà dunque il momento della verità per questo settore?

Il brutto trend del 2023, i licenziamenti nel settore videogiochi non sembrano finiti, tanto che proprio in questi primi giorni del nuovo anno sono arrivati ulteriori annunci relativi a chiusure, cancellazioni e allontanamenti, e dubitiamo saranno gli ultimi.

Si trattasse semplicemente di un riequilibrio dopo i numeri drogati del periodo pandemico, che hanno spinto le aziende ad assumere in massa per far fronte a una domanda improvvisamente aumentata, sarebbe anche normale; ma davvero è tutta lì la questione?

In passato abbiamo avuto esempi drammatici di come l'improvviso fallimento di una realtà consolidata possa trascinare con sé l'intero mercato, innescando crisi profonde che superano i limiti territoriali, generando ripercussioni a livello internazionale.

Le sciagurate scelte compiute negli ultimi mesi da Embracer Group magari non sono abbastanza per imprimere questo terribile input al mercato videoludico nella sua interezza, ma si tratta senz'altro di un fattore da tenere in considerazione.

Perché è chiaro che quando circolano voci su possibili licenziamenti in Insomniac Games, uno dei team di sviluppo first party di maggior successo e talento nell'attuale panorama mondiale, significa che gli equilibri che abbiamo percepito finora sono in realtà più fragili di quanto potessimo immaginare.