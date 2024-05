L'identità di genere di Vivian è stata ripristinata in Paper Mario: Il Portale Millenario

Nel remake di Paper Mario: Il Portale Millenario è stata ripristinata l'identità di genere di Vivian, un personaggio che nel rifacimento si presenta come una donna trans: un aspetto che ai tempi della localizzazione originale è stato ignorato.

Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Paper Mario: Il Portale Millenario vede nel quarto capitolo della campagna la presenza di un dialogo in cui appunto Vivian parla del suo passato, dicendo che le è servito un po' di tempo per capire di essere la sorella di Marilyn e Beldam, non loro fratello.

Proprio alla luce di questa rivelazione, il personaggio spiega a Mario che il costante bullismo esercitato da Beldam nei suoi confronti è diventato ancora più insopportabile, ed è per questo che decide di unirsi all'idraulico baffuto nella sua missione.

Nella localizzazione in inglese del 2004, invece, questi elementi sono stati eliminati: Vivian si univa a Mario unicamente perché Beldam l'aveva definita brutta e non a causa delle prese in giro legate alla sua identità di genere.