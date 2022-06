Lightyear: La vera storia di Buzz: debutto mediocre al cinema, sotto a Jurassic World: Dominion

Jurassic World: Dominion ha battuto Lightyear: La vera storia di Buzz al box office. Il film Disney Pixar nella sua settimana di debutto ha incassato appena 51 milioni di dollari, degli almeno 70 previsti, mentre il film con i dinosauri ha raggiunto i 58,6 milioni di dollari nella sua seconda settimana nelle sale.

Lightyear: La vera storia di Buzz è costato 200 milioni di dollari prima del marketing, quindi la strada per il pareggio è ancora lunga. Nel resto del mondo Lightyear: La vera storia di Buzz ha incassato 34,6 milioni di dollari, su 43 mercati, per un totale di 85,6 milioni di dollari.

Dominion ha fatto registrare un calo del 60% rispetto al fine settimana di debutto, dove aveva incassato 145 milioni di dollari. Il dato globale del film per ora è ottimo, visto che ha superato i 622 milioni di dollari.

Lightyear: La vera storia di Buzz era un film molto atteso per Pixar, visto che ne segnava il ritorno in sala dal 2020. Soul, Luca e Red sono infatti stati pubblicati direttamente su Disney+, il servizio di video streaming di Disney, senza passare per le sale. Sfortunatamente si è trovato a contrastare due colossi come il già citato Jurassic World: Dominion e l'incredibile Top Gun: Maverick, che ha incassato altri 44 milioni di dollari, per un totale di 466 milioni di dollari in Nord America.