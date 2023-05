Like a Dragon: Sega ha annunciato l'RGG Summit, un evento di presentazione a giugno

Sega e RGG Studio hanno annunciato l'RGG Summit Summer 2023, ovvero un evento di presentazione tutto dedicato alla serie Like a Dragon (o Yakuza), che avverrà il 16 giugno 2023 e durante il quale verranno annunciate novità riguardanti il franchise.

Non ci sono ancora dettagli sui contenuti, con ulteriori informazioni destinate ad arrivare nei prossimi giorni, ma intanto possiamo immaginare che vi sarà spazio per Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e, forse, anche Like a Dragon 8, il nuovo capitolo inedito della serie.



D'altra parte, il primo è ancora previsto per il 2023, dunque dovrebbero emergere altre informazioni quantomeno sul periodo di lancio, probabilmente, oltre a ulteriori materiali al riguardo. Anche Like a Dragon 8 è stato praticamente confermato da Sega, anche se solo con un breve teaser, dunque questa potrebbe essere l'occasione giusta per ricevere una vera e propria presentazione estesa al riguardo.

Purtroppo, l'orario non è proprio comodo per gli utenti in Europa: l'RGG Summit Summer 2023 verrà infatti trasmesso in streaming dal vivo il 15 giugno alle ore 5:00 del mattino del 16 giugno 2023, secondo l'orario italiano. Non sarà semplice seguirlo in diretta, ma sarà sicuramente interessante per tutti i fan della serie Sega e RGG Studio.