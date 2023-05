Diablo 4 avrà una sfida di lancio per immortalare il proprio nome su una statua, ma è già polemica

Blizzard ha annunciato una particolare iniziativa per il lancio di Diablo 4, con una sfida che consentirà, ad alcuni giocatori, di avere il proprio nome immortalato su una statua di Lilith, ma la cosa sembra aver già scatenato delle polemiche.

La sfida consiste nel raggiungere il livello 100 in modalità Hardcore tra i primi nel mondo: come spiegato da Blizzard, i primi 1000 giocatori nel mondo che raggiungeranno il livello 100 in modalità Hardcore avranno il proprio nome immortalato sulla statua in questione, se twitteranno la prova di tale traguardo con l'hashtag #Diablo4Hardcore.



Potete trovare tutte le informazioni sull'iniziativa "Make Your Mark" a questo indirizzo, con l'avvio dell'iniziativa previsto per l'1 giugno 2023. Tuttavia, vari utenti hanno iniziato già a far presente delle possibili iniquità in questo sistema di gestione della sfida.

Prima ci sono state polemiche su coloro che avranno accesso anticipato a Diablo 4, ma il responsabile della serie, Rod Fergusson, ha riferito che i progressi verranno comunque azzerati per tutti all'inizio della sfida. Tuttavia, la protesta è continuata per la presenza di giornalisti, influencer e altri che avranno avuto modo di conoscere bene il gioco prima degli altri, cosa che potrebbe rappresentare un grosso vantaggio.

In ogni caso, la sfida dovrebbe comunque avere luogo senza particolari intoppi, salvo ulteriori scelte da parte di Blizzard, che potrebbe escludere alcuni utenti "avvantaggiati". Non è detto, peraltro, che la statua di Lilith sia destinata davvero a contenere 1000 nomi, visto che la sfida si chiuderà comunque il primo settembre, a prescindere dalla quantità di giocatori che hanno raggiunto l'obiettivo.

Nel frattempo, abbiamo visto un trailer di lancio live action per il gioco Blizzard e anche uno narrativo, oltre alle sue funzioni di accessibilità.