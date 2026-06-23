Lo smartphone realme 14 Pro+ è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone realme 14 Pro+ in due colorazioni differenti. Il modello grigio costa 319,99 €; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il modello bianco costa invece 314,48 € e puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Look premium e set fotografico versatile

Questo smartphone è alimentato dal processore Dimensity 7300 Energy 5G, mentre la batteria ha una capacità di 5.130 mAh con ricarica SUPERVOOC da 80 W. Il display curvo ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz con luminosità di picco di 4.500 nit e attenuazione ad alta frequenza PWM da 3840 Hz. Il comparto fotografico si basa su una fotocamera periscopica Sony OIS 3x da 50 MP, un'ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera selfie da 32 MP. Nel complesso, il design è ricercato e i materiali sono particolari, mentre le fotocamere sono versatili e affidabili. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

realme 14 Pro+

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.