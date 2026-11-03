Lo studio di Dead by Daylight si scusa di nuovo e rimuove i contenuti regalati a uno streamer

La controversia è nata quando un membro del team che si occupa della community avrebbe deciso autonomamente di concedere allo streamer un account con tutti i contenuti sbloccati , durante una diretta. La scelta ha provocato malcontento tra i giocatori, soprattutto tra i creator che da anni seguono e promuovono Dead by Daylight senza aver mai ricevuto un trattamento analogo. Il gioco, infatti, prevede che i personaggi non inizialmente disponibili vengano ottenuti attraverso la valuta interna, mentre quelli su licenza possono richiedere l'acquisto con denaro reale.

La vicenda che coinvolge Behavior Interactive e lo streamer TheBurntPeanut continua a far discutere la comunità di Dead by Daylight . Dopo le polemiche per aver regalato al creator l'accesso a tutti i personaggi e agli oggetti disponibili nel gioco, lo studio è intervenuto con una seconda dichiarazione di scuse, questa volta pubblicata sul profilo ufficiale su X. La precedente comunicazione era infatti apparsa soltanto sull'account secondario dedicato al titolo.

"Perché io so io, e voi..."

A rendere la situazione più delicata sono state le controversie che in passato hanno coinvolto TheBurntPeanut, accusato da alcuni utenti di aver utilizzato espressioni omofobe e di aver tenuto comportamenti problematici, qualità che sicuramente gli avranno fatto ottenere consensi tra molti spettatori. Le critiche erano già emerse in occasione di una collaborazione con Fortnite. La decisione di Behavior Interactive è stata quindi interpretata da una parte della community come una forma di favoritismo, anche considerando che lo streamer aveva mostrato interesse per il gioco soltanto di recente.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Inizialmente TheBurntPeanut aveva persino proposto di restituire i contenuti ricevuti, temendo che il regalo potesse generare polemiche. La risposta ricevuta dal supporto del gioco, "POSSIAMO SOPPORTARE LE CRITICHE! PUOI TENERTI TUTTO!", ha però contribuito ad alimentare ulteriormente la discussione.

Nella nuova dichiarazione, Behavior ha spiegato che il team aveva individuato uno streamer con un pubblico numeroso e aveva visto nell'occasione una possibilità per raggiungere nuovi giocatori. La decisione di concedergli i bonus, tuttavia, sarebbe stata presa senza alcun confronto interno. "Quando collaboriamo con un nuovo creator, normalmente esaminiamo attentamente i suoi contenuti precedenti per determinare se rappresenta i valori di inclusività che la nostra community si aspetta da noi", ha spiegato lo studio, ammettendo che in questo caso le verifiche non sono state svolte adeguatamente.

L'azienda ha inoltre riconosciuto che il messaggio di supporto inviato allo streamer, insieme ad altre risposte pubblicate durante quella conversazione, ha superato i limiti di ciò che è appropriato per il marchio e ha aggravato la situazione.

Behavior Interactive ha confermato che i bonus sono stati rimossi dall'account di TheBurntPeanut e che saranno introdotte nuove procedure di approvazione per le collaborazioni con i creator. Lo studio sta anche rivedendo le proprie linee guida e ha dichiarato di stare "adottando le misure interne appropriate" nei confronti del dipendente coinvolto, senza però fornire ulteriori dettagli, che rimarranno riservati.