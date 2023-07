Lost Soul Aside: un nuovo gameplay trailer per l'action per PS5 e PC, versione PS4 cancellata?

Il filmato presenta vari spezzoni di gameplay piuttosto movimentati che ci offrono un ulteriore assaggio di questo action per PlayStation e PC dalla Cina. Nel primo il protagonista Kazer sfreccia sopra a una sorta di skateboard mentre evita i colpi magici dei nemici lungo il tragitto; nel secondo segmento lo vediamo in azione contro una serie di nemici minori e sfoggiare magie, rapidi fendenti con la spada e attacchi speciali; nell'ultima parte, infine, vediamo Kazer affrontare un titano d'acqua . Il nostro eroe sembra avere la peggio quando viene schiacciato dalla gigantesca lancia del nemico, ma poi lo vediamo trasformarsi in un essere informe grazie ai poteri della sua arma vivente Arena, per poi colpire ripetutamente il boss dall'interno e dall'esterno, ottenendo una sudata vittoria.

La versione PS4 di Lost Soul Aside è stata cancellata?

Lost Soul Aside sulla carta dovrebbe arrivare su PS5, PC e PS4. Quest'ultima versione tuttavia non viene affatto menzionata nella descrizione ufficiale del video, che recita "il gioco è in sviluppo per PS5 e PC", suggerendo dunque che i lavori sulla console old-gen siano stati infine annullati.

C'è da dire che Lost Soul Aside tutt'ora non ha ancora una data di uscita ufficiale e considerando che stiamo entrando nel vivo dell'attuale generazione probabilmente gli sviluppatori hanno ritenuto troppo dispendioso e poco fruttuoso lavorare ancora alla versione PS4. Tuttavia per saperlo con certezza dovremo attendere comunicazione ufficiali da parte del team di sviluppo.

In compenso, il filmato conferma che la versione PC di Lost Soul Aside supporterà la tecnologia ray tracing di Nvidia fin dal lancio.