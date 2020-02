Luigi's Mansion 3, l'espansione doveva essere single player, nell'idea iniziale degli sviluppatori

Luigi's Mansion 3 avrebbe dovuto avere una prima espansione single player, in grado di espandere la storia o comunque aggiungere contenuti al gameplay di base, almeno secondo l'idea iniziale degli sviluppatori Next Level Games.



Questo è quanto ha riferito il creative director Bryce Holliday in un'intervista pubblicata da Kotaku, affermando anche che tale idea è però sfumata abbastanza presto. "Proprio all'inizio, avevamo questa grande volontà di creare un'espansione single player, ma poi l'idea è sfumata piuttosto presto", ha affermato Holliday, principalmente a causa del tempo che avrebbe richiesto la creazione di un tale tipo di DLC per Luigi's Mansion 3.



"Avevamo un sacco di idee per il multiplayer che sarebbe stato comunque molto divertente sviluppare e condividere con i giocatori e che sarebbero state tagliate, in tal caso. Creare modalità di gioco con storia è un processo difficile e molto più lento, dal punto di vista dello sviluppo, rispetto al multiplayer, dunque alla fine abbiamo deciso di andare per l'attuale DLC".



In effetti, molti utenti avrebbero probabilmente preferito un'aggiunta di tipo single player per Luigi's Mansion 3, tuttavia anche il comparto multiplayer del gioco rappresenta un'ottima risorsa. "Lo sviluppo del DLC multiplayer rappresenta una bella variazione per Next Level Games e ci forza ad escogitare nuove idee in un ambito in cui siamo meno preparati", ha spiegato il director.



Il DLC con il Multiplayer Pack di Luigi's Mansion 3 è previsto arrivare in due parti, una il 30 aprile e l'altra il 31 luglio 2020, contenete vari nuovi mini-game aggiuntivi. Per quanto riguarda il recupero delle idee per il single player, la questione è ancora misteriosa: "Un beneficio aggiuntivo che abbiamo dalla cancellazione delle idee per il single player è che possono essere conservate per qualcos'altro in futuro", ha detto Holliday, dunque c'è da capire se si tratti di un recupero dell'espansione o di un nuovo gioco.