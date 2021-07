Mario Golf: Super Rush e Dynasty Warriors 5 in vetta alla classifica giapponese

Mario Golf: Super Rush e Dynasty Warriors 5 hanno debuttato in vetta alla classifica giapponese: il titolo Nintendo è primo, ma in realtà ha venduto meno del nuovo capitolo della serie Koei Tecmo.

Dopo aver battuto Ratchet & Clank: Rift Apart nella classifica UK, Mario Golf: Super Rush si toglie insomma lo sfizio anche in patria, sebbene come detto le unità vendute siano inferiori rispetto al totale di Dynasty Warriors 5 fra PS4 e Nintendo Switch.

Meno entusiasmante l'esordio di Scarlet Nexus: l'ottimo action RPG in stile anime di Bandai Namco non è andato oltre il quinto posto per la versione PS4 e il nono posto per la versione PS5.

Classifica giapponese, settimana dal 21 al 27 giugno 2021