Mario Golf: Super Rush regala una splendida pallina da golf a tema, ma solo in Australia

Come dicevamo, però, al momento JB Hi-Fi è l'unica catena a proporre questa promozione. EB Games Australia regala dei portachiavi . Da noi nessuno ha ancora proposto nulla di simile, ma c'è anche da dire che il seguito del golf, e di conseguenza quello di Mario Golf: Super Rush, da noi è molto inferiore rispetto ai paesi anglosassoni.

La catena australiana JB Hi-Fi ha deciso di regalare una splendida pallina da golf a tema Mario Golf: Super Rush a tutti coloro che prenoteranno il gioco presso di loro. Si tratta senza dubbio di un incentivo piuttosto interessante per tutti coloro che volessero essere sicuri di avere una copia per Nintendo Switch del gioco. E si tratta anche di una promozione che vorremmo venisse replicata anche dalle nostra parti.

Ma sperare non guasta mai. Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Mario Golf: Super Rush.