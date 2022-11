Mario + Rabbids: Sparks of Hope bene nei voti di Famitsu, ma It Takes Two fa meglio

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ha portato a casa ottimi voti sull'ultimo numero di Famitsu, con tre 8 e un 9 per un totale di 33/40. Certo, ha fatto meglio It Takes Two con i suoi tre 9 e un 8 per un totale di 35/40, ma nessuno dei due ha sfiorato il perfect score.

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch) - 8/8/8/9 [33/40]

River City Girls 2 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 7/7/8/7 [29/40]

It Takes Two (Switch) - 9/9/8/9 [35/40]

TOMOMI (Switch) - 7/8/7/8 [30/40]

Nella nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope abbiamo sottolineato i tanti pregi e le novità di questo episodio della serie Ubisoft, che rivoluziona il sistema di movimento tipico degli strategici aggiungendo un grado di libertà inedito e aumenta lo spessore generale tramite alcune idee molto interessanti.

La versione Nintendo Switch di It Takes Two è un altro gran bel prodotto: una conversione sorprendente sul piano tecnico, che riesce a tradurre efficacemente sullo schermo della console ibrida l'esperienza messa a punto da Hazelight e i suoi tanti punti di forza.

Per quanto riguarda infine River City Girls 2 e TOMOMI, si tratta rispettivamente dell'ultimo titolo firmato WayForward e di un action platform in stile retrò sviluppato dal team giapponese NUL2 Studio: entrambi hanno ricevuto valutazioni discretamente positive.