Mario Strikers Battle League Football: il video di una partita commentata da Riccardo Trevisani

Nintendo Italia ha condiviso un video dedicato al gioco di calcio Mario Strikers: Battle League Football. In questo filmato, possiamo vedere una partita commentata dal noto telecronista Riccardo Trevisani. Nel video possiamo vedere un'intera partita di strike tra i Rockets - squadra capitanata da Super Mario - e i Crowns, guidati da Bowser.

"Mario Strikers: Battle League Football prende tutto il divertimento del calcio e lo eleva all'ennesima potenza con strumenti folli e tiri impossibili. Per un appassionato dello sport più bello del mondo, è davvero un'esperienza unica" afferma il commentatore sportivo Riccardo Trevisani. "Il gioco si ispira al calcio, ma ne coglie perfettamente lo spirito e l'essenza tattica. Doppiare lo spot Nintendo è stato come commentare una partita vera, anche se l'assenza di un arbitro si è fatta sentire: in Mario Strikers davvero tutto è concesso!".

"Sono davvero felice di poter collaborare con Nintendo per un titolo così divertente e sopra le righe come Mario Strikers: Battle League Football. D'altronde è un videogioco che fa incontrare il mitico Super Mario e la mia più grande passione, il calcio! Oltretutto, ti permette di giocare e condividere il divertimento con amici e famiglia. Per tutti coloro che sentono già la mancanza della serie A, una partita a strike è il modo migliore per ingannare il tempo in attesa della ripresa del campionato: Mario Strikers è davvero l'alternativa perfetta per svoltare le serate estive in compagnia, passandole all'insegna del pallone!" dichiara Trevisani.

Ricordiamo che Mario Strikers: Battle League Football sarà disponibile dal 10 giugno 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Ecco infine anche un trailer panoramico per il gioco.