Marvel's Iron Man VR: demo su PlayStation Store, bundle con i controller Move

Marvel's Iron Man VR è disponibile con una demo su PlayStation Store, presentata da un trailer che arriva in concomitanza con l'annuncio di un bundle che includerà il gioco e una coppia di controller Move.

In arrivo esclusivamente su Amazon il 3 luglio, al prezzo di 99,99 euro, il pacchetto offrirà una copia fisica del gioco e, come detto, una coppia di controller Move, necessari per poter vestire virtualmente l'armatura di Iron Man.

Usando i due controller di movimento PlayStation Move potrete gestire i jet repulsori di Iron Man e saettare nei cieli con un intero arsenale a disposizione. Potenziate le tecnologie Stark nel garage di Tony per personalizzare l'armatura e le abilità di Iron Man, poi partite in missione per sfidare i nemici ad alta quota in battaglie al cardiopalma.

La demo include: