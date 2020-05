Sea of Thieves in arrivo su PC via Steam, la data di lancio

Circa due anni fa i pirati di Sea of Thieves gettavano le ancore su Xbox One e PC, in quest'ultimo caso esclusivamente tramite il Microsoft Store. Le cose stanno per cambiare, dato che il titolo targato Rare è finalmente in arrivo su PC anche via Steam. Maggiori dettagli sono arrivati proprio nelle ultime ore.

Abbiamo persino una data di lancio che potrete appuntarvi da qualche parte: Sea of Thieves sarà disponibile su PC via Steam a partire dal prossimo 3 giugno 2020, il primo mercoledì del mese (che tra l'altro potrebbe coincidere anche con il lancio della Fortnite Capitolo 2 Stagione 3). A dare il grande annuncio sono direttamente gli sviluppatori, sullo store digitale in questione: potete leggere il discorsetto inaugurale, che comunque si limita a celebrare il videogioco in questione, dal link riportato nel campo Fonte di questo articolo.

Gli sviluppatori hanno ricordato come la community di Sea of Thieves sia già arrivata a vantare 10 milioni di giocatori in due anni, e che il titolo si prepara per nuove avventure imperdibili; ora potrà raggiungere più utenti che mai su PC. Voi avete già acquistato la vostra copia, o aspettavate il "salto" dal Microsoft Store a Steam? Ricordate di dare un'occhiata anche a Ships of Fortune, l'aggiornamento gratuito di aprile 2020. Da ultimo vi riportiamo il trailer di lancio su PC via Steam.