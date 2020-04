Avengers: Endgame, il doppiatore di Iron Man lancia un messaggio di speranza contro il coronavirus

Avengers Uniti, anche contro il coronavirus. Ricordate il commovente messaggio finale di Tony Stark / Iron Man presente in Avengers: Endgame? Bene: il doppiatore italiano ha deciso di reinterpretarlo, debitamente aggiornato alla triste circostanza attuali legate alla pandemia. Il risultato lo trovate in questo articolo.

Vi proponiamo un video realizzato da Angelo Maggi, il doppiatore italiano di Tony Stark / Iron Man nell'Universo Marvel. Maggi ha deciso di lanciare un messaggio di speranza ai propri fan italiani, invitandoli a restare a casa e a combattere in questo modo la diffusione del contagio: il mondo si rialzerà poi più forte di prima, perché lì in fondo al tunnel c'è sempre la speranza ad attenderci.

Le parole di Iron Man sicuramente arriveranno ai cuori dei fan di Avengers: Endgame e del personaggio in questione; qui di seguito trovare il video realizzato da Angelo Maggi, poi ricondiviso più volte su Facebook ottenendo anche un notevole riscontro. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con il doppiatore?

L'arrivo di Avengers: Endgame nei cinema di tutto il mondo risale a circa un anno fa: da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, e a breve avremmo anche potuto vedere Black Widow, se non fosse stato rinviato a causa della pandemia.