Marvel's Midnight Suns non avrà microtransazioni né DLC cosmetici: questo è quanto abbiamo avuto modo di scoprire tramite un'intervista rilasciata ai microfoni di NME. La conferma ufficiale è arrivata quest'oggi.

A condividere queste informazioni è il creative director Jake Solomon. Spiega che Marvel's Midnight Suns "è stato pensato come un gioco di ruolo tattico per giocatore singolo". Viene spiegato che il gioco è stato creato come un'esperienza completa al lancio, senza alcun tipo di contenuti puramente estetici in uscita di periodo in periodo. Viene precisato proprio che non ci saranno DLC o extra di natura cosmetica, al contrario di titoli come Marvel's Avengers. Solomon afferma: "No, non è quello che vogliamo fare".

Marvel's Midnight Suns: Doctor Strange all'opera

Ovviamente "niente DLC cosmetici" non significa che non ci saranno espansioni di gioco: Firaxis ha creato contenuti aggiuntivi per la serie XCOM, quindi è possibile che lo stesso avvenga anche come Marvel's Midnight Suns. Per il momento, in ogni caso, non ci sono dettagli ufficiali a riguardo.

Per tutte le informazioni sul Marvel's Midnight Suns, ecco la nostra anteprima nella quale vi spieghiamo: "Dobbiamo ammettere che non ci aspettavamo la deriva "card game", ma il nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns ci ha ulteriormente convinto circa la bontà del titolo firmato Firaxis. Il sistema di combattimento strategico promette varietà e creatività, mentre la componente più marcatamente GDR pesca a piene mani nell'immaginario Marvel per la gioia dei fan che non perdono un albo a fumetti o un film e che probabilmente farebbero bene a tenere d'occhio questa uscita."