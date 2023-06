Marvel's Spider-Man 2: Insomanic Games non ha piani per una demo gratuita

Insomaniac Games non ha nessun piano per una demo gratuita di Marvel's Spider-Man 2 da pubblicare prima del lancio nei negozi, fissato per il 20 ottobre 2023 in esclusiva per PS5.

La conferma è arrivata dopo l'apertura dei preorder tramite un tweet dello studio in risposta a un utente che per l'appunto chiedeva se verrà pubblicata o meno una versione di prova prima dell'uscita. Pur non escludendo a priori questa eventualità, il profilo Twitter di Insomaniac Games si è limitato ad affermare che "non ci sono piani per una demo".

In molti sono curiosi di provare i nuovi poteri del Simbionte, testare con mano la possibilità di passare all'istante da Peter e Miles con un tasto e tutte le altre novità introdotte in Marvel's Spider-Man 2 e in tal senso una versione di prova sarebbe stata sicuramente apprezzata.

Tuttavia questa conferma da parte di Insomniac Games non dovrebbe stupire più di tanto, considerando che raramente vengono realizzate per i giochi dei PlayStation Studios. Inoltre in questo caso parliamo di un sequel di un gioco open-world e quindi possiamo immaginare che realizzare una demo ad hoc che racchiuda le novità più importanti in una porzione limitata della mappa avrebbe inevitabilmente ruberebbe tempo e risorse al team di sviluppo.

La speranza è, quantomeno, che Marvel's Spider-Man 2 riceva una versione di prova a tempo per gli abbonati a PlayStation Plus Premium sin dal lancio o nelle settimane successive, come nel caso di Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok.